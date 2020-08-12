美國衛生部長阿扎爾日前拜會總統蔡英文，傳出口誤，昨(11日)親自認了「意外發音失誤」，將「Tsai」總統的發音念錯。有粉專分析指出，事後各方有不同解讀，但網路討論風向多在於口誤，而不是雙方簽署備忘錄，直言綠營「選錯戰場」。

阿札爾10日拜會蔡總統時，疑似口誤把蔡總統說成「習總統」，引發外界爭論。但總統府則強調，「這純粹是拼音與發音問題」。事後阿札爾在昨天(11日)回應坦言，致詞時，提到蔡總統5次，其中一次「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，但他很確定蔡英文總統並未感到被冒犯，他當然無意冒犯。

臉書粉專「逆風的烏鴉」昨天貼文分析，是不是口誤，其實應該是由AIT或美國其他官方來說明，而AIT也貼了阿查爾的演講稿。當然，是不是埋單會把「tsai」發音成「ci」是一回事，在國民黨執政時期，國民黨做了甚麼原本可能應該受到肯定的事，卻被抓住一個小毛病把風向完全帶偏，以至於好事沒人關心、大家都在討論被帶風向的作法，原本就是民進黨最擅長的。

分析文也認為，從過去到現在，口誤的政治人物很多。但要讓這種笑話很快過去，最好的方式就是置之不理，媒體也沒細究真相到底是甚麼，但網路上的討論，取笑的文章還是很多。在網路上反洗風向，但錄音、錄影俱在，怎麼可能洗得成？只是讓話題繼續燒下去而已。這其實不能說是1450功力衰退，而是綠營根本選錯戰場。

最後，文章強調，從某方面看，綠營或許還得感謝這波「口誤」風向，讓大家沒有細究備忘錄，如今模糊了焦點，反而未必是壞事。

(中時新聞網)