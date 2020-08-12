NBA例行賽即將到尾聲，拓荒者今天靠著利拉德狂轟61分的帶領下，134比131成功獵殺獨行俠，加上灰熊107比122不敵塞爾提克，因此拓荒者得以超車暫居西區第八。

利拉德今天可說是拚命三郎，上場41分鐘，全場出手32次命中17球，三分球17投9中，18次罰球全部得手，砍進61分、5籃板、8助攻，成為單日最閃耀的巨星。

除了利拉德外，「甜瓜」安森尼也貢獻了26分、8籃板，柯林斯11分、8籃板，崔特11分。利拉德在最後1分29秒投進全場第9顆三分球，幫助球隊追平比數，緊接著又助攻給懷塞德攻下超前分，最後3.9秒麥科倫兩罰俱中，拓荒者最終以3分之差險勝。

確定西區第七的獨行俠，東契奇繳出25分、8籃板、10助攻的準大三元數據，波爾金吉斯36分、6籃板，哈達威24分、4籃板，芬尼史密斯15分、4籃板，伯克12分、4籃板、9助攻，克利伯12分。

哈達威在最後5分35秒罰進兩球，獨行俠反超比數領先5分，安森尼立刻飆進三分球，紐基奇籃下出手破網，拓荒者追平。波爾金吉斯4罰3中，獨行俠再次取得優勢，雙方隨即展開三分線外互轟攻勢，獨行俠陣營有克利伯和波爾金吉斯，拓荒者方面有利拉德與安森尼，最後1分29秒戰平。

東契奇製造對手懷塞德犯規，可惜2罰僅1中，獨行俠錯過追平機會，最後3.9秒布署最後一擊，哈德威三分線外失手，安森尼抓下籃板，整場比賽結束。

(中時 )