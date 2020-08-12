美國新一輪財政激勵方案協商具不確性，周二美股尾盤轉跌收黑；台股周二收低跌落5日線，今日空頭持續進擊，在台積電(2330)、聯發科(2454)等大型電子權值股開低，以及金融股下滑，台股開低走低，早盤跌逾百點，跌落12700點之下。

美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）表示，白宮談判代表周二並未與國會民主黨團就新一輪新冠紓困方案恢復磋商。美股應聲下挫。標普500指數與道瓊指數連漲7天的升勢畫下休止符，以科技股為主的那斯達克指數大跌1.7%。周二收盤，道瓊工業指數跌104.53點或0.38%，為27,686.91點。標普500指數收跌26.78點或0.80%，為3,333.69點。那斯達克指數下跌185.53點，或1.69%，收在10782.82點。

美股收低，台積電ADR下跌，台積電(2330)跳空開跌，聯發科(2454)在法說會後也未再上攻，反而是較低基期的股王大立光(3008)以及今日將舉行法說會的鴻海(2317)相對抗跌；此外，強勢的欣興(3037)、南電(8046)續攻，太陽能的茂迪(6244)亦再度展開強勁攻勢，以及散熱族群中價股建準(2421)、奇鋐(3017)等逆漲，今日多頭仍以中型電子股較有表現。

因振興經濟方案協商陷入僵局，美股開高收低，台股11日(周二)跌113.81點，收在12780.19點，成交值2054.19億元。三大法人同步賣超，合計賣超56.68億元。其中，自營商賣超0.38億元，投信賣超5.91億元，外資及陸資賣超50.39億元。

台股面臨前波1萬3000點高點關卡，本周以來三個交易日震盪，台積電今早開低走低，壓抑指數。

台灣投資人憂慮中、美衝突升溫，恐將衝擊國內APPLE供應鏈，加上短線漲多，市場追價意願不高，且台股在高檔獲利了結賣壓不輕，指數波動恐加劇。

(時報資訊)