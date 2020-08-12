美國石油協會（API）公布上周美國原油、汽油和餾分油庫存均意外大減，受此激勵，周三亞洲交易時段原油期貨反彈走高。

目前美國期油上漲0.53%，報每桶41.82美元。布蘭特期油漲0.63%，報每桶44.78美元。

API周二公布，上周（截至8月7日）美國原油庫存減少400萬桶，約為5.16億桶，遠超出市場預估的減少290萬桶。上周汽油庫存減少130萬桶，遠超出市場預估的減少67.4萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存大減290萬桶，市場預估為增加35.7萬桶。

報告亦指出，位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣，上周原油庫存增加110萬桶。此外，上周美國煉廠煉油量增加7.5萬桶/日，美國原油進口量減少6.2萬桶/日。

白宮與國會民主黨人就新一輪紓困振興方案展開的協商仍陷僵局，恐不利於經濟前景，以及市場在美國公布上周原油庫存報告前湧現獲利了結賣壓，周二紐約期油收跌33美分或0.8%，為每桶41.61美元。倫敦布蘭特期油收跌49美分或1.1%，為每桶44.5美元。

(時報資訊)