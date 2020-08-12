巧新(1563)公布半年報，上半年合併營收為23.55億元，稅後歸屬於母公司淨損1.9億元，由盈轉虧，每股稅後虧損0.97元。主要今年上半年受疫情影響，歐美地區品牌車廠客戶停工，導致訂單出貨遞延，整體稼動率偏低，再加上提列鋁價跌價損失、台幣兌美元匯率升值等不利因素影響。

巧新表示，上半年歐美地區封城，歐美客戶出貨動能疲弱，以銷售地區別營收比重來看，歐洲、美國、澳亞等分別為64％、20％、16％，歐美比重下降，加上歐系與日系豪華汽車品牌車廠陸續推出新改款車款上市，對公司旗下客製化輪圈的需求增加，亞洲地區的營收年成長26％。

歐美地區已於5月中上旬重啟經濟活動，創造超跑、豪華汽車品牌新車市場逐步回穩，旗下客製化輪圈的出貨逐漸增加，雲林、德國兩廠產能利用率提升。另外，屏東自動化新廠已於今年3月取得多家高級豪華汽車品牌車廠的量產核可，第3季完成客戶產線認證後將陸續出貨。

(時報資訊)