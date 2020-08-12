雲朗觀光集團旗下雲品（2748）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年第二季首見虧損創「5低」、每股虧損0.04元，上半年險守獲利、每股盈餘（EPS）0.07元。隨著7月國旅需求爆發、振興效益顯現，7月營收站上今年次高，預期營運可望在第二季落底、自第三季起逐步回溫。

雲品2020年第二季合併營收創2.42億元新低，季減51.39％、年減55.41％，毛利率負1.94％、營益率29.21％亦創新低，本業首見虧損。雖有認列政府補助0.5億元帶動業外轉盈挹注，歸屬母公司稅後虧損285萬元、每股虧損0.04元仍創新低，為單季首見虧損。

累計雲品上半年合併營收7.42億元、年減38.1％，仍創同期第三高，惟毛利率15.33％、營益率負6.69％雙創同期新低，同期首見本業虧損。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利459萬元、年減95.62％，每股盈餘0.07元，險守獲利、仍創同期新低。

觀察雲品第二季各業務概況，因疫情致使影響整體住房、宴會表現，餐飲營收1.46億元，季減54.9％、年減55.08％，客房營收0.86億元，季減44.51％、年減57.91％。累計上半年餐飲營收4.7億元、年減37.18％，客房營收2.42億元、年減42.41％。

不過，雲品2020年7月自結合併營收1.5億元，雖較去年同期1.75億元減少14.32％、但較6月1.09億元成長37.33％，站上今年次高。累計1～7月合併營收8.92億元，較去年同期13.74億元減少35.06％，仍創同期次高，衰退幅度較上半年38.1％收斂。

雲品表示，第二季下旬全台出遊及外出消費意願開始回溫，帶動日月潭雲品假日住房率達逾85％。台北君品雖受外國觀光客來台人數減少影響整體住房表現，但憑藉頤宮中餐廳知名度及口碑、雲軒西餐廳推出多項餐飲優惠活動，挹注整體營運良好淨現金流入。

同時，雲品持續推動「君品Collection」宴會平台業務優化升級，國內外結盟合作據點除增加至49處，並異業結盟台灣最大場地平台Pickone挑場地優化消費流程，可望擴大市占規模並提升接單量。目前已有超過250場宴會待辦，有助下半年業績逐季成長。

隨著時序步入暑期旺季，配合安心旅遊補助、振興三倍券發放助攻，國內觀光市場景氣熱絡。雲品響應推出「雲朗振興券」加碼優惠，帶動日月潭雲品7月整體住房率達逾9成、月增30％，亦高於去年同期表現。

在國內疫情控制得宜下，內需消費景氣轉趨活絡，亦帶動台北君品餐飲業務及館外餐飲的頤品及君品Collection宴會平台業務，整體訂單能見度已達明年。整體而言，近期業務已見明顯復甦，但基於疫情不確定性仍在，雲品將持續關注疫情走向、防疫措施不中斷。

(時報資訊)