時力前主席徐永明涉收賄案又爆新內幕，最新消息傳出，檢調在徐宅中搜到一筆300萬現金，徐稱這筆錢是向一位部會首長所借且借錢時還有台數科董事長廖紫岑在場。徐在去年底收到這筆300萬元，而台數科就在今年初拿到新聞台執照，兩者關係已引起檢調注意，將深入追查。

《鏡週刊》日前報導，檢調從徐永明的住家搜出300萬元現金，但徐稱因他接任黨主席後，發現黨部的資金不足，去年底向一名認識已久的「金主」借錢，而該金主後來拿了300萬元現鈔，且是用提袋裝給他；徐並堅稱此300萬元是借款而非政治獻金，且為證實此事，徐永明供出借錢當天還有另位友人在場，這位友人有聽到自己說時力缺錢一事。

但《聯合新聞網》今報導，徐永明所謂的向金主借「300萬」，後來一度脫口供稱是向一位中央部會首長借500萬，讓檢調驚訝其餘200萬在哪？徐見狀趕緊再改口說，跟這位官員是借300萬元，並描述借款當日該官員與廖紫岑一起出現。該報導指出，檢調追查後懷疑，徐去年底拿到這筆款項，而台數科就在今年初獲新聞台執照，兩者恐有關係。

今年三月，NCC通過台數科地方頻道變更申請可成立新聞台，但政院有意見，之後NCC代理主委陳耀祥收回該決議。當時依《風傳媒》報導，外界質疑台數科只是地方電視台卻能拿新聞台執照，且陳耀祥是代理主委不適合做重大決策。

有關徐永明涉案部分，他原先是以80萬交保，檢方雖提出抗告，但法院未更改交保裁定。惟其涉賄案已重擊時代力量形象，外界批評聲浪不斷，並導致多人紛紛出走，徐永明也已退黨。

(中時新聞網)