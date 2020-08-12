前大陸首富之子王思聰被封為「娛樂圈紀委」，先前他在朋友圈開腔虧潘瑋柏老婆宣云疑曾參加天王嫂訓練營，引來軒然大波，潘瑋柏方面則發聲明否認是謠言。最近網友發現王思聰又出招，這回槓上有「四千年一遇美女」美稱的SNH48成員鞠婧禕，過去王曾批她做作，近日又按讚諷刺鞠婧禕自誇的發文。

王思聰先前被挖出在朋友圈發文說：「我佛（服）了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引來網友狂挖所謂Amy姐和潘瑋柏新婚妻子宣云之間的關係，Amy隨即清空微博並否認認識宣云，潘瑋柏則護妻要求網友停止侵權及惡意人身攻擊。

王思聰曾批鞠婧禕做作，昨又按讚諷刺她自誇文章。（圖／翻攝自王思聰微博）

近日網友發現，王思聰昨按讚了一則吐槽鞠婧禕文章，標題是：「跟著鞠婧禕學自誇」，並配圖挖出不少鞠婧禕先前言論，而王思聰先前就轉發鞠婧禕文章，痛罵：「做作的要死」，鞠婧禕隨後刪文，今年6月王思聰又按讚暗指鞠婧禕進廠維修的文章，多次隔空開嗆女方。

(中時新聞網)