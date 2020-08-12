前大陸首富之子王思聰被封為「娛樂圈紀委」，先前他在朋友圈開腔虧潘瑋柏老婆宣云疑曾參加天王嫂訓練營，引來軒然大波，潘瑋柏方面則發聲明否認是謠言。最近網友發現王思聰又出招，這回槓上有「四千年一遇美女」美稱的SNH48成員鞠婧禕，過去王曾批她做作，近日又按讚諷刺鞠婧禕自誇的發文。
王思聰先前被挖出在朋友圈發文說：「我佛（服）了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引來網友狂挖所謂Amy姐和潘瑋柏新婚妻子宣云之間的關係，Amy隨即清空微博並否認認識宣云，潘瑋柏則護妻要求網友停止侵權及惡意人身攻擊。
近日網友發現，王思聰昨按讚了一則吐槽鞠婧禕文章，標題是：「跟著鞠婧禕學自誇」，並配圖挖出不少鞠婧禕先前言論，而王思聰先前就轉發鞠婧禕文章，痛罵：「做作的要死」，鞠婧禕隨後刪文，今年6月王思聰又按讚暗指鞠婧禕進廠維修的文章，多次隔空開嗆女方。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。