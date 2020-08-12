新竹竹東一名15歲少年疑似沒有做好垃圾分類，慘遭姨丈及表姊夫酒後施暴，兩人不僅徒手痛毆，更拿工業電扇、椅子狠砸，下手相當狠心，少年跪地求饒，仍被打至腦震盪住院，行為令人髮指，整段影片長達3分鐘，而一曝光後，立刻引發網友撻伐。

由影片中可看出，案發時間為晚間為9日凌晨，畫面中姨丈帶著自己的女婿登門，先是推倒少年母親，後來疑似看見少年，接著就將他拉出，立刻對他動手，少年為閃躲，一路從門口躲至角落，只見畫面中，幾個人扭成一團。

徒手痛毆還不夠，表姊夫更拿起身邊的工業電扇，毫不留情地往少年身上砸去；姨丈見狀，更拿起鐵椅怒摔，現場一片狼藉，只見少年跪地求饒，姨丈仍氣不過，硬是補了幾拳，兩人的施暴行為，讓不少人看了拳頭都硬了。

表姊夫拿起身邊的工業電扇狠砸向少年。（圖／爆料公社）

這段長達3分鐘的監視器畫面，被轉貼至《爆料公社》，疑似因不滿少年未做好垃圾分類，而愈想愈氣，便帶著女婿前往少年家中，毒打一頓不說，甚至對少年家屬出言恐嚇「認識很多小弟」。

新竹一名少年慘遭姨丈痛毆，現場一片狼藉。 (圖／爆料公社)

據了解，新竹縣社會處已介入調查，前往少年家探視，目前少年已由姐姐照護，並將協助少年進行驗傷提告。

(中時新聞網)