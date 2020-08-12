據大陸國台辦官網消息，為促進兩岸青年交流，推動兩岸青年融合發展，福建省、福州市克服新冠肺炎疫情影響，「以雲為媒」，探索以「互聯網＋」方式舉辦第八屆海峽青年節。

第八屆海峽青年節以「幸福·家園·夢想」為主題，採取線上線下結合方式，開展攜手同「戰」疫、網紅直播帶貨、人才交流、非遺文化傳承、志願服務等15項兩岸青年交流活動，預計線下參與人數近千人，其中台灣青年近600名。活動分為「兩岸青年幸福說」、「兩岸青年家園行」、「兩岸青年夢想匯」三大板塊，持續打造兩岸青年交往、交流、交心、交融的重要平台。

第八屆海峽青年節集中活動於8月15日起舉辦，將推出兩岸青年「雲上峰會」、「雲直播」、「雲加油」、「雲遊海峽」4項重點活動，同期還將舉辦海峽氣象青年匯、閩台人才協作論壇等3項活動及海峽青少年校園音樂交流周等8場系列活動。

這些活動將生動展現大陸經濟社會發展成就及台灣青年在大陸工作生活風貌。海青節期間還將發佈1500個面向台灣青年的實習、就業崗位，為他們提供更多發展機會。相關信息請關注海峽青年節官方網站（http：／／www.hxqnj.org）。

(中時 )