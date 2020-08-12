我們吃的中藥安全嗎？彰化縣衛生局全面稽查縣內577家中藥 10:532020/08/12 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣衛生局針對彰化縣轄內577家中藥販賣業進行查核。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「我們吃的中藥安全嗎？」台中某中醫診所的中藥粉末，驗出重金屬超標中毒案件，掀起國人恐慌，彰化一家三口還深信該中醫師，服用中鉛毒，為確保用藥安全，彰化縣衛生局進行全面性稽查，針對彰化縣轄內577家中藥販賣業進行查核。 彰化縣衛生局表示，這次要確認是否有販售「硃砂」或調配「鉛丹」等禁用藥品。為維護國民用藥安全，彰化縣衛生局提醒您請勿聽信偏方，勿隨意購買來路不明的中藥，並選購經衛生福利部核准有許可證字號的中藥。 (中時 ) #中藥 #彰化縣 #衛生局 #縣衛生局 #安全 也許您會感興趣 推薦閱讀 鉛中毒人數太多沒藥醫了？中市衛生局打包票不短缺 09:392020/08/11 生活 紅白蘿蔔不能一起吃？醫揭3大地雷：多數人都誤食 10:212020/08/12 生活 向豬屎味宣戰 屏縣36採樣員上線 04:102020/08/11 地方新聞 社論／領導人不能拿戰爭冒險 04:102020/08/12 時論廣場 鉛中毒案越滾越大 市議員李天生妻吃盛唐藥牙齦發黑 15:312020/08/11 生活 太惡劣！爆鉛中毒後 盛唐中醫還致電患者回診 11:092020/08/11 生活 張嘉倪產後靠泡腳7天減4kg 傳授2招這樣做瘦更快 17:322020/08/11 美妝 鉛中毒連環爆 92人受檢14超標 04:102020/08/11 社會新聞 「買拉回的人最勇敢」 技術分析達人揭最佳買股時機 00:022020/08/12 財經 7萬元換來鉛中毒 癌婦控盛唐 04:102020/08/12 地方新聞 生活熱門新聞 好市多牛肉標籤多一個黑色的「R」不能買？內行人解答網驚：長知識 - 生活 櫃姐一開腿竟噴出「起司瀑布」 原因曝光醫看傻眼 - 生活 「傾聽民意、苦民所苦？」 網譙：政府別說幹話！ 燙手貨物稅怎麼喬？執行長說話了！ - 生活 魚刺卡喉怎麼辦？醫師正解揭曉：吞飯恐下場悽慘 - 生活 搶7色中衛口罩！Yahoo奇摩、墊腳石今開賣 各家整理包出爐 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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