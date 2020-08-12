「我們吃的中藥安全嗎？」台中某中醫診所的中藥粉末，驗出重金屬超標中毒案件，掀起國人恐慌，彰化一家三口還深信該中醫師，服用中鉛毒，為確保用藥安全，彰化縣衛生局進行全面性稽查，針對彰化縣轄內577家中藥販賣業進行查核。

彰化縣衛生局表示，這次要確認是否有販售「硃砂」或調配「鉛丹」等禁用藥品。為維護國民用藥安全，彰化縣衛生局提醒您請勿聽信偏方，勿隨意購買來路不明的中藥，並選購經衛生福利部核准有許可證字號的中藥。

(中時 )