NBA》太陽曬傷七六人 七連勝到手西區第九 10:502020/08/12 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戴文布克攻下35分，創下隊史紀錄，率領太陽拿下7連勝。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 復賽開打後連勝不止的太陽，今天又靠著戴文布克的35分、9籃板、7助攻，130比117輕鬆擊敗七六人，7連勝到手，戰績逼平同日落敗的灰熊，雙方並列西區第九。 戴文布克上場41分鐘，24投11中，罰球12中11，得到35分，這是戴文布克生涯第91場比賽得分超過30分，打破由沃特戴維斯保持的太陽隊史紀錄（90場）。 現年才23歲的戴文布克，被外界視為「小飛俠」布萊恩的接班人，只用了341場比賽完成91場得分30+，而戴維斯則用比戴文布克還要多一倍的場次，由此可看見戴文布克的潛力。 (中時 ) #戴文布克 #太陽 #七六人 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》太陽擊潰雷霆6連勝 布克創隊史紀錄 09:352020/08/11 體育 NBA》曾放話打爆吉米巴特勒 華倫反被修理 11:392020/08/11 體育 NBA》公鹿米德頓 有機會成為180俱樂部第9人 11:102020/08/11 體育 北部四大建商 台中高價獵地 04:102020/08/12 產業．科技 結識逾六十年 劉泰英：我的李同學 心繫台灣牛 09:012020/08/12 政治 影》居住正義喊假？黃國昌岳父北投推每坪94萬豪宅 09:342020/08/11 政治 人生該像馬鈴薯 04:102020/08/11 藝文副刊 愛客發7.56億商旅 淪法拍 04:102020/08/11 產業．科技 聰明健康吃烤肉 洽富氣冷雞料理最超值 04:102020/08/12 財經要聞 賴薇如解放胴體「用兩片葉子遮」網跪求P掉 10:152020/08/12 星光 體育熱門新聞 NBA》利拉德狂轟61分 拓荒者擠下灰熊西區第八 - 體育 NBA》太陽曬傷七六人 七連勝到手西區第九 - 體育 MLB》怪力男又變痛痛人 史坦頓將缺席1個月 - 體育 NBA》無心再戰？國王得知淘汰隨即遭逆轉 - 體育 拓荒者搶搭季後賽列車 甜瓜：我們不只是第8種子！ - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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