復賽開打後連勝不止的太陽，今天又靠著戴文布克的35分、9籃板、7助攻，130比117輕鬆擊敗七六人，7連勝到手，戰績逼平同日落敗的灰熊，雙方並列西區第九。

戴文布克上場41分鐘，24投11中，罰球12中11，得到35分，這是戴文布克生涯第91場比賽得分超過30分，打破由沃特戴維斯保持的太陽隊史紀錄（90場）。

現年才23歲的戴文布克，被外界視為「小飛俠」布萊恩的接班人，只用了341場比賽完成91場得分30+，而戴維斯則用比戴文布克還要多一倍的場次，由此可看見戴文布克的潛力。

(中時 )