全球股市自三月低點以來，主要指數短短4個多月反彈幅度逾四成，美股、台股刷新高點，不少投資人開始出現股市「懼高症」。統一投信表示，全球低利率的資金寬鬆潮尚未停止，股市的相對高點不一定是絕對高點，運用「投資三力」即意志力、持續力及注重產品力來定期定額，選擇由績效穩健的專業團隊選股操作的主動式股票基金，可以有效克服懼高症。

今年三月因新冠肺炎疫情衝擊，美股標普500指數以四周時間暴跌逾20%落入熊市，在美國聯準會透過降息至零利率及宣布無上限QE強力救市後，美股在三周內反彈逾20%重回牛市上升軌道，一路看回不回，甚至由受疫情影響小的科技股成長股帶領創新高，被稱為「史上最短命的熊市」。

史詩級的股災竟然意外以V型反轉，再次證明股市短期的高低點是無法預測的。而對於定期定額投資人來說，「意志力」與「持續力」比「預測力」更重要。以台股加權指數來實際進行定期定額回測，從2007年高點至今，中間經歷金融海嘯、中美貿易戰、新冠肺炎疫情等衝擊，就算每次都不巧在高點進場，或是很幸運每次都在低點進場，經歷2至3年的微笑曲線波段循環去結算報酬率，不論高點進場或低點進場的平均報酬率都是20%上下，差異很小。

也就是說，只要不是熱愛在股市炒短線，對於大部份的長期投資人來說，根本不用管現在是高點還是低點，只要能堅定心志，不三心二意，持續扣款累積資本，在經歷景氣循環後，都能有不錯的報酬率。

定存利率持續走低的時代，許多投資人運用定期定額執行「新三存」：存股、存基金、存ETF。在大盤指數位於高檔階段，追蹤大盤指數的ETF上檔空間受到擠壓，修正風險逐步升高。而集體低點反攻過程，很多個股本益比出現過高疑慮，導致存股投資人面臨諸多挑戰，包括：所選個股未來獲利能否跟上股價？在行業裡的競爭力是否於疫情後起了質變或是隱藏踩雷風險？在美中對戰升級導致全球產業大洗牌過程，投資人如何判斷誰是受惠股或受害股？

現在選股可說是史上最難挑戰，選擇集結團隊智慧的基金公司，長期績效表現穩健、具備強大「產品力」的主動型基金，定期定額存優質基金，更能提升報酬率。因為大盤進入高檔震盪後，就是看個股各自表現，一檔基金通常是30～40檔股票的組合，有投資研究團隊成員透過密集拜訪上市櫃公司，了解海內外完整供應鏈的上下游訂單變化，深入掌握企業營運、市場供需、產業內橫向廠商競合關係，即時汰弱留強，就有機會創造優於大盤指數的報酬率。

(工商 )