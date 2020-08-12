川普：不考慮與中國展開第二階段談判 11:022020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普表示，不考慮與中國展開第二階段貿易談判。他又指曾經與中國國家主席習近平有非常好的關係，但經過中國在疫情期間對美國的所作所為後，現在已沒有這種感覺，已有一段長時間未與習近平通話。 美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，中國在履行首階段貿易協議的進展仍然良好，並指首階段貿協不會被廢止。 中美預期將於15日舉行視訊會議，討論首階段貿易協議落實進度。 (工商 ) #中國 #首階段 #考慮 #第二階段 #習近平 也許您會感興趣 推薦閱讀 白宮經濟顧問庫德洛：中美協議進展良好 10:112020/08/12 財經 捷克參院議長月底訪台 布拉格市長：我也一起來 08:452020/08/12 國際 《金融股》台新金晉升壽險金控 外資評「中立」 10:002020/08/12 財經 《金融股》林維俊：考慮處分彰銀3％股權 55億元併購保德信物超所值 07:442020/08/12 財經 美上市陸企 不符會計標準將除牌 04:102020/08/12 國際大事 社論／領導人不能拿戰爭冒險 04:102020/08/12 時論廣場 因應大陸內循環經濟模式 04:102020/08/12 論壇廣場 川普讚台防疫有成 被問是否訪台直回「NO」 09:472020/08/12 國際 資金回籠 A股基金績效亮眼 04:102020/08/12 投資理財 1分鐘讀財經》法人點名五虎將 明納入MSCI呼聲高 08:132020/08/12 財經 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO自爆最大敗筆 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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