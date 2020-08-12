美國總統川普表示，不考慮與中國展開第二階段貿易談判。他又指曾經與中國國家主席習近平有非常好的關係，但經過中國在疫情期間對美國的所作所為後，現在已沒有這種感覺，已有一段長時間未與習近平通話。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，中國在履行首階段貿易協議的進展仍然良好，並指首階段貿協不會被廢止。

中美預期將於15日舉行視訊會議，討論首階段貿易協議落實進度。

(工商 )