中國最大顯示器和面板製造商京東方本周新展示一台13吋的量子點顯示器(QD Display)原型。這是中國廠商首次公開展示QD顯示器的技術，展現其進行技術差異化的努力。

京東方在國際線上會議展示該顯示器的原型，為13.6吋OLED面板，具有FHD解析度，支援120尼特亮度以及100%的NTSC色域。據ETNews分析指出，目前QD顯示器最高可達2000尼特的亮度，OLED技術已可達到700尼特，考慮到為原型機，京東方仍未在亮度上的研發突破。

目前南韓的三星顯示器仍為QD顯示技術的領先廠商，預計在未來一兩年開始量產QD電視。中國的TCL也宣布正在研發QD OLED技術，京東方此次的公開展示，突顯其領先角色。

三星顯示器計畫在2025年以前投資110億美元Q1生產線，該量子點顯示技術的生產線將在明年開始營運，月產能在3萬片。

南韓業界人士分析表示，中國顯示器面板製造商展示其最新QD技術，加大籌碼，顯示其欲加大對韓廠面板供應鏈訂單的施壓。正如同中韓在LCD和OLED技術的競爭，韓廠應加大技術「超級落差」的策略，以確保其領先地位。

(時報資訊)