受到疫情及全球經濟局勢影響，產業供應鏈重組，廠商回流效應湧現，因應新增及擴建產能需求，廣明(6188)旗下達明機器人宣布插旗南部，與代理商巨曜自動化合作，正式成立南部訓練中心，服務來自中南部的終端客戶及自動化導入廠商。廣明7月營收為8.03億元，年增率為15%。

協作機器人與智能視覺先驅的達明機器人，每年至少培訓1000位來自海內外的自動化產業工程師，近兩年自動化導入需求飆升帶動機器人培訓課程，更完成2500位的訓練課程。今年擴大成立達明機器人南部訓練教室，專門服務南部科學園區的半導體、面板產業等，也提供來自中部科學園區廠商受訓的新選擇，第一時間提供中南部客戶的專業自動化培訓，預計每月可滿足80間客戶的自動化培訓需求。

達明機器人與巨曜自動化共同成立南部訓練教室；巨曜自動化是達明機器人的優質代理商，從事工廠自動化十多年豐富的經驗，協助客戶精密機械系統規劃整合。以多年自動化導入的專業課程及鄰近台南高鐵的地利之便，共同服務廣大中南部客戶。

面對工業4.0時代來臨，除了軟硬體及整體製造思維的革新外，自動化人才的培育更是現階段迫切的需求，人才如何運用智慧製造提升最大化效益，也是帶領產業成功轉型的重要關鍵。

(時報資訊)