美國新紓困案陷僵局，周二美股殺尾盤，標普500、道指連7漲止步。在資金撤出大型科技股衝擊下，台股早盤也受到護國神山台積電(2330)殺跌拖累，市場信心為之瓦解，盤中大跌逾百點，下探12625.54點。生技股傳出重磅消息牽動個股走勢，杏國(4192)胰臟癌新藥藥證有譜，激勵「天國一輝」喜獲買盤點火，杏國(4192)、杏輝(1734)亮燈漲停，中天(4128)、合一(4743)跟進強彈。美吾華(1731)集團董座涉嫌內線交易，昨遭檢調兵分4路搜索並約談，衝擊美吾華、懷特(4108)及安克(4188)全面重挫。昔日生技股王康友-KY(6452)更是傳出董座失聯、公司高層全請辭，黯然吞下4根跌停，摔落80元。

杏國(4192)昨日公布新藥SB05PC全球胰臟癌三期人體臨床試驗期中(IA)分析結果，獨立資料監察委員會(DMC)未提及安全性問題，建議無須修改原計畫書，依照原計畫繼續執行本臨床試驗。杏輝(1734)集團董事長李志文預期，明年中可望完成三期臨床試驗，年底有機會結果出爐，並申請藥證，今日在利多消息鼓舞下，杏國(4192)及杏輝(1734)吸引買盤湧入，雙雙鎖在漲停價91.3元及52.6元，委買張數分別高掛8700張及1.7萬張，並帶動「天國一輝」中天(4128)、合一(4743)獲買盤點火同步大漲，再度重燃多頭信心，替生技股打了一劑強心針。

美吾華(1731)懷特集團董事長李成家，在2016年「懷特痛寶」解盲前，利用特定人頭帳戶買進300多張的美吾華股票，獲擬制性獲利80多萬元，涉嫌違反證交法內線交易罪。11日遭到檢調兵分4路搜索並約談，震驚生技產業界，也同步衝擊集團今日股價，美吾華、懷特(4108)及安克(4188)聯袂遭賣單殺出，盤中同步重挫約6%。美吾華發出聲明稿表示，檢調單位昨日至公司搜索，將全力配合檢調調查，並提供所需資料，部分媒體報導不實，配合檢調說明以及偵查不公開；對集團業務並無影響，營運與財務也一切正常。

生技股近期屋漏偏逢連夜雨，昔日生技股王康友-KY(6452)經營危機擴大，除董事長黃文烈失聯，短短5天，總經理、財務長、稽核主管等高層及簽證會計師先後求去，昨天連發言人都遞出辭呈，整家公司「空掉」，股價已連吞四根跌停，投資人欲哭無淚。康友-KY曾在2018年登上生技股王和台股股后寶座，衝上538元歷史天價，不過在黃文烈連續出脫個人持股後，股價連吞14根跌停，不到1個月股價打回原形，跌到僅剩125元。沒想到這次風波比當年賣股更大，本月6日總經理章永鑒、財務長蔡曉梅、內部稽核主管王浩等高管閃辭，勤業眾信聯合會計師事務所辭任，康友半年報恐難產，董事長黃文烈更是失聯，等於整家公司高層跑光光。

整個防疫股近期像洩了氣的氣球，讓投資人夢碎！恆大(1325)7月營收月減逾17％，繼昨日股價跌停後，今日續挫低3.5%，月線季線及170元同步告急。投資專家指出，防疫生技股高峰已過，目前面臨漲多拉回壓力，再加上康友-KY類掏空事件，投資人美夢似被敲醒，「建議反彈就調節！」事實上，這波許多生技股妖股，其實沒有本益比只有本夢比，而沒有本益比個股也將面臨市場嚴厲考驗，投資應保守審慎為宜。

(時報資訊)