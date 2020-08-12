台積電ADR 11日下跌2.42%，台積電(2330)今早跳空開低7元為422元，最低跌9元為420元。台積電自7月28日股價創下466.5元新高後，近11個交易日均呈現震盪的走勢，今日早盤回測420元為近六日之相對低點。

台積電ADR 11日下跌1.93美元，跌幅2.42%，折每股為新台幣460.33元。雖台積電ADR仍在高檔，但台積電近期表現相對較弱，今天早盤一度達420元，跌9元，跌幅約2%，市值跌破11兆元，滑落至10.9兆元。周二，外資反手賣超台積電4558張。

台積電第2季獲利創歷史新高，每股純益4.66元，昨日董事會決議每股配發2.5元現金股息，維持穩定配息政策，除息交易日訂12月17日，預計2021年1月14日發放。

台積電7月營收1059.63億元，較6月高點下滑12.3%，守住千億元以上關卡；台積電對本季展望樂觀，預期營收將創新高，台積公司表示，在5G、高效能運算與物聯網等市場需求強勁，預估季營收將達112億至115億美元，季增率約9%，將創歷史新高紀錄。台積公司也預期全年營收應可成長2成以上，並續創歷史新高紀錄。

(時報資訊)