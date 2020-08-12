蔡英文總統今天公布《國民法官法》將在2023年元旦實施，司法院院長許宗力表示「司法的大門已經敞開，國民參與的時代之風即將揚起，吹拂司法的每個角落。」已與行政院、法務部取得共識，將由祕書長林輝煌任召集人，組成跨院際的協調平台，共同促成國民法官法的順利施行。

許宗力說，在國民法官法的立法過程中，各方或許有不同的期待，也激起了許多討論的火花與漣漪，但是「讓國民參與審判」，一直是各方的共識，如今國民法官法已經通過，希望在這段制度上路前的準備期間，各方能夠共同合作。

許宗力表示，制度推動的過程中，面對未來諸多有待克服的挑戰，也必須借助審、檢、辯及各界的努力，新制度上路前，司法院、行政院、法務部、律師界等各方將會攜手合作，致力於落實各項推動工作；相信一定能實現更公正、更多元、更接地氣的司法，讓法律人以司法為榮、也讓全體國人以司法為傲。

(中時 )