炎炎夏日，打火兄弟冒著酷熱天氣，堅守崗位值勤，北市議員黃郁芬指出，桃園市消防局已斥資550萬元為消防、義消人員添購吸濕排汗的POLO衫制服，但北市消防員卻仍穿著不透氣的襯衫，要求比照採購。消防局回應，北市消防服已是全國透氣、彈性最好，但明年也可納入調查，視同仁需求採購POLO衫。

黃郁芬表示，桃市已為消防、義消人員採購紅色POLO 衫作為工作服，可與紅色襯衫制服替換穿著，於值班台值勤或在隊備勤，此款POLO衫有冬季長袖與夏季短袖的設計，且具柔軟、吸濕排汗等效果，適合消防人員備勤救災、搶救演練等勤務需求，桃市此筆採購體貼消防員的辛苦，為全國消防機關創舉。

黃郁芬質疑，北市消防局今年1至7月間，對於消防員衣著設備的招標採購，竟沒有列入消防員制服及平時工作服，導致北市消防員目前值勤，仍穿著普通又不透氣的襯衫，在夏日備勤、工作與活動上，造成不便、影響工作效率；她要求北市應仿效桃市，為消防員添購足量的冬季和夏季可方便活動、執勤備勤、消防救災的 POLO衫制服。

北市消防局綜合企畫科長曾東和澄清，北市消防制服已是全國透氣性、彈性最好，材質上已和POLO衫不相上下，且已採購3年，吸濕排汗效能都比桃市的POLO衫還好，同仁也都非常滿意，不像有其他縣市還有在用麻布、沒彈性又硬的舊制服。

曾東和強調，但針對POLO衫，也已規畫在明年的採購調查，視同仁需求評估是否添購，另外北市警義消也早有吸濕排汗佳的圓領T恤，桃市今年才第一次添換制服。

(中時 )