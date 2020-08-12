日本名演員三浦春馬上個月在家輕生，享年30歲，消息傳出後震驚演藝圈，當下曾訪問過他的知名主持人黃子佼，便在臉書發文悼念盼他一路好走，未料事隔多時卻有網友質疑為何沒有哀悼？對此他放上截圖打臉對方。

三浦春馬逝世超過半個月，近日卻有網友質問黃子佼「怎麼不見你悼念三浦春馬？你好歹也曾經訪問過他」，對此指控讓黃子佼相當傻眼，貼出當天新聞反擊：「不要這麼易怒好嗎？套您的邏輯，我也服務華人觀眾32年，您也可能看過我的N個片段，怎不見您認真關注還活著還在舞台付出的我的臉書與我的新聞呢，而是一來留言就興師問罪誤會我哩」，接著反問對方：「在您複製貼上前，怎不用同樣幾秒，去google一下黃子佼、三浦春馬的關鍵字」。

此外黃子佼強調並非誰離世都非得在網路發文悼念，還是要看一下關係是否夠緊密，對於網友沒來由就興師問罪，讓他不禁感嘆：「這世界到底怎麼了呢」。

(中時新聞網)