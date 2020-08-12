金管會裁處大同不得再自辦股務，大同以為維護大同自辦股務作業多年的信譽與股務處同仁憲法保障的工作權益為由，11日已委請律師，向臺北高等行政法院，提出聲請行政訴訟停止執行。

大同公司派與市場派兩路人馬搶奪經營權，雙方動作不斷。市場盛傳經濟部可能在今(12)日宣布，同意欣同及新大同、三圓建設董事長王光祥兩路市場派依據公司法第173條第4項申請召開股東臨時會，大同搶先一步，針對金管會裁處不得再辦股務一事，昨日深夜發重訓表示，已向臺北高等行政法院依法提出行政訴訟停止執行聲請狀。

此外，大同產業工會也發起今日下午前往經濟部陳清抗議活動，以「先認定，再比賽；先查中資，再考慮臨股會」為訴求。

大同經營權爭奪戰進入延長賽，大同公司派及市場派兩路人馬都傳出質押股票遭斷頭賣出的消息，外資也無意再戰，從7月20日起，持續17個交易日從摩根大通、美林、台灣摩根士丹利等券商持續賣大同股票，11日又賣12,023張，累積賣出168,340張大同股票。外資持股從7月20日的40.55％降至33.36％。

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