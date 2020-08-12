經濟部長王美花12日出席「2020壯闊東協台商雄起論壇」，針對未來將嚴審陸資、對陸資認定將有不同，王美花強調，新法規上路後，過往的案子不會溯及既往，但如果已經來台企業要提出新的投資審查、就必須要適用新的規定。

王美花昨日透露，現行由陸資占出資總額「最終比例」30％作為陸資認定的判斷標準將改變，未來將採取「逐層審查」，也就是每一層投資關係都用30％來認定，以從嚴審查方式避免陸資透過間接方式來台。

王美花今出席活動前表示，針對兩岸條例中的投資許可辦法將有更動，針對陸資會有不同過往的認定，預計草案很快就會公布，屆時也請外界多多表示意見。她也強調，台灣是法治國家，新的規定只會適用在新生效的案件，過往案子不會溯及既往，但如果已經來台投資企業要提出新的案子，就必須要適用新規定。

另外，有媒體問到，美方擬認定香港製造的產品皆為中國製，這是否會對台商受到劇烈影響？王美花指出，台灣去香港一直都是轉口貿易，「從台灣出去的就是台灣製造」，所以不會受到認定上的影響。

(工商 )