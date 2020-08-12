南京大學南海研究協同創新中心執行主任、國際關係研究院院長朱鋒12日在陸媒《環球時報》撰文指出，美國川普政府自新冠疫情暴發以來，打壓美中關係和仇視中國，已經達到了公然挑戰自由和開放的市場價值、及對陸關係中長期被美國政府奉行的一個中國政策的程度。對美鬥爭將是未來大陸營造與維護和平、發展國際環境的戰略任務中，最複雜、最尖銳、也將是最為關鍵的長期性任務。

朱鋒稱，然而，大陸外交越是要做好對美鬥爭，越是要顧及雙邊、多邊，區域與全球等各個層次內外交工作的合理性與創造力。贏得對美鬥爭的重要著眼點，是要創造各種條件讓大陸外交繼續堅定、有效地護衛大陸與世界相互尊重、開放互利、同舟共濟的戰略大局。

文章表示，大陸的大國崛起正成為國際體系和國際秩序出現新的變革與調整的重要因素。一個開始走向強大的中國，和其他國家必然產生難以迴避的權力、利益和財富再分配進程中的競爭和博弈。

各國抗疫的表現和好壞，客觀上正在歷史性地加速國際體系中的力量再分配。結果是，美國的「中國焦慮」因為疫情變成了「中國仇恨」。川普政府對大陸蠻橫、情緒化的打壓，是美國擔心自己老大地位不保、在美國「優越論」的價值傲慢和2020年美國總統大選的政治利益驅動下，妄圖對大陸施加全面的「新冠報復」。

朱鋒認為，大陸外交在對美鬥爭中既不隨川普反陸圖謀起舞，又對其打壓大陸行動做出有選擇的堅決回擊，這是對大陸捍衛大國崛起的歷史進程和國際社會珍惜和平、穩定、繁榮的善良願望的基本承諾。中美關係近期科技戰升級，川普近來恐嚇要封禁TikTok、微信在美市場，但亞洲股市持續上漲，亞洲主要經濟體復甦態勢明顯。顯然，這同大陸外交在對美鬥爭中繼續發揮「有理有利有節」的光榮傳統，存在著直接的關聯。

文章強調，然而，正如季辛吉博士近三年前所說的，中美關係已經回不到過去了。中美大國競爭的帷幕已經拉開，中美在戰略競爭中如何保持應有的合作，這是改革開放以來大陸正在遭遇的前所未有的戰略難題和戰略挑戰。越是如此，越需要從長計議，縝密規畫，把大陸人民的社會活力煥發和調動起來，而不是簡單地爭一事一利的短長。或許，正是美國的打壓，逼著大陸需要盡快走入大國成長過程中的成熟期。

(中時 )