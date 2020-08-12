依據中央流行疫情指揮中心規範，菲律賓入境者今天起全面到集中檢疫所檢疫14天，上午來台的菲律賓航空班機只有3名旅客，在填寫資料及採檢後，搭乘防疫計程車前往檢疫所。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）菲律賓境外移入病例數持續攀升，中央流行疫情指揮中心繼7月26日宣布菲律賓入境者在機場全面採檢，日前再宣布從8月12日起，菲律賓入境者全面到集中檢疫所檢疫14天。

菲律賓航空PR890班機上午7時44分抵達桃園機場，不過整架航班只有3名旅客入境，桃園機場國境單位表示，原本規劃旅客下機後先在候機室內填寫相關表格資料，但因只有3名旅客，檢疫人員直接將旅客帶到體溫量測站完成資料填寫作業。

機場國境單位表示，在資料填寫完成後，檢疫人員隨即將3名旅客帶到航廈外的採檢站進行採檢，檢體將後送實驗室檢驗，3名旅客隨後在檢疫人員安排下，搭乘機場防疫計程車前往指定集中檢疫所接受14天的檢疫，而機場清潔人員也立即進行消毒作業。

機場國境單位表示，外國籍人士（持居留證或居留簽證者除外）需自費接受集中檢疫；台灣民眾及持居留證或居留簽證外國籍人士集中檢疫費用由政府支應。

機場國境單位也提醒，台灣民眾及部分外國籍人士（持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等），無論有無症狀，入境時都必須在機場完成採檢；未持有台灣居留證或居留簽證的外國籍人士，仍須提供登機前3天內的武漢肺炎檢驗陰性報告，才能登機、轉機及入境台灣。

(中央社)