台南市日前捐贈防疫物資至美國姐妹市，堪薩斯市長Quinton Lucas在臉書貼文，感謝台南市長黃偉哲的幫助。（摘自臉書／李宜杰台南傳真）

黃偉哲實踐防疫外交，並稱「Tainan can Help」。（台南市政府提供／李宜杰台南傳真）

為了以行動實踐「Tainan can Help」，台南市長黃偉哲上月捐贈醫療口罩、護目鏡等防疫物資，給美國6個姊妹市、友誼市，其中堪薩斯市長盧卡斯（Quinton Lucas）收到防疫物資後，也於臉書PO文感謝黃偉哲與台南人的善行。

黃偉哲表示，堪薩斯市是台南市從1978年就締結的姊妹市，相互扶持走過42個年頭，一直是彼此堅定的夥伴，今年全球經歷新冠肺炎衝擊，尤其美國近日疫情屢創新高，台南秉持著共好精神，將防疫物資直送堪薩斯市，讓台南人良善的心意跨越太平洋，同時鼓勵堪薩斯市的朋友，早日跨越疫情挑戰，回歸日常生活。

黃偉哲也提到，也要特別感謝堪薩斯姊妹市協會劉俊彥與成員，力促這件美事；大堪薩斯區台灣同鄉會（TAKC）會長龔飛濤也響應善行，加碼捐贈等量口罩給杜魯門醫學中心，讓黃偉哲大為感動。

事實上，台南市跟堪薩斯市的友好交流頻繁，早於今年7月初，就選在台南市立棒球場合辦精彩賽前活動。這次受贈儀式上，盧卡斯也收到台南統一獅隊為他量身訂做印有「Mayor Q」的1號專屬球衣，並表示會經常穿。

(中時 )