為了以行動實踐「Tainan can Help」，台南市長黃偉哲上月捐贈醫療口罩、護目鏡等防疫物資，給美國6個姊妹市、友誼市，其中堪薩斯市長盧卡斯（Quinton Lucas）收到防疫物資後，也於臉書PO文感謝黃偉哲與台南人的善行。
黃偉哲表示，堪薩斯市是台南市從1978年就締結的姊妹市，相互扶持走過42個年頭，一直是彼此堅定的夥伴，今年全球經歷新冠肺炎衝擊，尤其美國近日疫情屢創新高，台南秉持著共好精神，將防疫物資直送堪薩斯市，讓台南人良善的心意跨越太平洋，同時鼓勵堪薩斯市的朋友，早日跨越疫情挑戰，回歸日常生活。
黃偉哲也提到，也要特別感謝堪薩斯姊妹市協會劉俊彥與成員，力促這件美事；大堪薩斯區台灣同鄉會（TAKC）會長龔飛濤也響應善行，加碼捐贈等量口罩給杜魯門醫學中心，讓黃偉哲大為感動。
事實上，台南市跟堪薩斯市的友好交流頻繁，早於今年7月初，就選在台南市立棒球場合辦精彩賽前活動。這次受贈儀式上，盧卡斯也收到台南統一獅隊為他量身訂做印有「Mayor Q」的1號專屬球衣，並表示會經常穿。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。