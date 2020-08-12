美陸雙方緊張局勢不斷升溫，尤其在科技戰場上尤其受到關注，也牽動兩國的科技股及大盤表現。不過，高盛認為，「11月美國總統大選結果」以及「關稅戰變化」，將是左右美股未來走勢的關鍵。

MarketWatch報導，高盛表示，如果美國對陸商品關稅提高100億美元，恐逼迫大陸祭出報復手段，貿易政策也將面臨更大的風險，預估標普500指數會因此下跌1.2%，陸股將下跌2.2%，而美元兌人民幣匯率將升值0.7%。反之，若美降低大陸輸美商品關稅收入300億美元，標普500指數將大漲4%。

高盛分析師Dominic Wilson和Vickie Chang表示，這些預估情境也適用於將於11月登場的美國總統大選。川普如果連任，可能會看到關稅戰加劇，美陸關係將持續處於緊張狀態，尤其考慮到過去幾個月雙方關係的惡化；但若拜登當選，雖不太可能改善美陸關係的前景，但美對陸傾向採取更加多邊的方式，貿易政策也有機會轉彎，有望減輕企業和美股的壓力。

受到川普考慮下調資本利得稅影響，美股周二開盤上漲，但尾盤科技股遭拋售，漲幅全數回吐，四大指數集體淪陷。道瓊指數下跌104點或 0.38%，收27,686點；標普500指數下跌26點或0.8%，收3,333點；那斯達克指數下跌185點或1.69%，收10,782點；費城半導體指數下跌24點或1.14%，收2,154點。

(中時新聞網)