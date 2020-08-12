最新研究報告指出，中國7月智慧手機銷售量意外大跌，受此打擊，周二蘋果公司延續近幾日的疲軟走勢，終場股價下跌2.97%，收在437.50美元。

蘋果周二的股價表現，不如大部分其他近來引領美股迭創新高的科技巨頭，微軟下跌2.34%，收在203.38美元。Alphabet收跌1.09%，為1,480.54美元。亞馬遜跌2.14%，為3,080.67美元。網飛跌3.40%，收在466.93美元。

市場研究顧問公司Evercore ISI分析師Amit Daryanani周二出具報告指出，根據政府數據，中國智慧手機出貨量加速下滑，7月整體出貨量較去年同期大幅減少35%，令人大感意外，因業界普遍看好中國手機市場回溫。

報告指出，這是中國智慧手機市場連續第3個月下滑，且與5、6月在15%上下的跌幅相比，是相當顯著的惡化。中國7月整體智慧手機出貨非常疲弱，意味著蘋果iPhone手機當月銷售也難逃波及。

不過該分析師也表示，月度數據通常波動較大，且可能出現異常情況，其他跡象均顯示中國整體經濟持續復甦，因此仍看好蘋果前景，維持蘋果「優於大盤」的股票評級不變，目標價訂為440美元。

(時報資訊)