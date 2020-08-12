國際金價周二(11日)重挫逾5%，創七年來最大單日跌幅，且跌破每英兩2000美元價位，今早(12日)金價再度回測1900美元支持。金價走跌，美元指數則是連續4個交易日上揚，早盤美元指數最高來到93.86。

今早台股3檔黃金ETF也呈現成交量及波動擴大。元大標普黃金 ETF(00635U)重挫5.69%、元大標普黃金反1 ETF(00674R)上漲5.56%、元大標普黃金正2 ETF(00708L)則是重挫11.22%。

交易員指出，金價下跌原因包括：一、優於預期的經濟數據使市場加速拋售黃金。美國7月生產者物價指數(PPI)創下逾一年半來的最大漲幅，超過預期。二、俄羅斯總統普丁昨宣布，在經過人體試驗後，俄國衛生部已經核准該國研發的新冠肺炎疫苗，成為世界第一款，並且已給自己的女兒接種，希望可以趕快生產該款疫苗。疫苗消息澆息黃金的避險需求。

(時報資訊)