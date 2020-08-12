由於疫情尚未結束，全球經濟開啟後的復甦之路倍感艱辛，各大央行持續採寬鬆貨幣大門來因應，使得利率愈走愈低，而且短期間內利率不太會反轉向上。理財專家均提醒投資人目前要存退休金，絕對不能只是將錢存銀行而要投資，退休投資還要有好策略才能累積更多的退休金準備。

後疫情時代，低經濟成長率、低能見度、低利率及高波動的新常態，加上目前債券殖利率已滑落至20年前不到一半的水位，如何從債券以外的商品擴大範圍尋找新的收益機會，成為投資新課題。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，面對低利率如海嘯般襲來，錢只會越存越薄，加上國人的平均壽命持續攀升，退休理財規劃更需提早進行，才能有備無患。由於退休理財是一項長遠的規劃，更需注重風險分散的重要性，並慎選合適的退休理財產品，加上善用良好的投資策略，才能讓投資更安心並提早達成退休財富的目標。

張榮仁進一步指出，從分散風險的角度而言，股票跟債券都應同時配置，才能讓投資組合更具跟漲抗跌優勢；不過，由於各年齡層的風險承受度不同，因此股債配置的比例也會有所差異。年輕族群的配置建議為75％股票及25％債券，中生代的配置比重建議為股六債四，而已接近退休或已退休的人士，由於有較大的現金流需求，因此，建議債券比重拉高至六成，且以配息型基金為主，以獲取穩定的配息收益。

安聯特別收益多重資產基金經理人林素萍也表示，低利率環境暫難扭轉，受此情勢趨動，負利率及負利率債券量增加，市場對收益資產的飢渴程度加劇。部分倚重債券基金配息提供被動收入的投資人，可從多重資產中尋找更多收益機會。

另外，安聯投信產品首席蔡明潔補充表示，股債混合的多重資產、高股息類的商品，因為受惠於產品設計，長期佈局較不受景象起伏的強資產，投資人可以善用這類商品，做為補強收益的好工具。

針對不知如何選擇投資標的的投資人，張榮仁建議，退休理財投組產品也是不錯的選擇。「鉅亨買基金」於去年就推出的「好日子」退休專案，即是強調資產配置概念的投資組合式退休理財產品，除了依報酬及風險高低提供三種投資組合選擇之外，每一項投資組合中又包含三種不同的資產類別，投資人透過「投資組合＋子基金」雙層篩選，不僅能妥善做好風險管理，加上採取單筆加定期定額「1+1」投資機制，讓投資人又能更快速累積退休財富，可說是一舉兩得。

(工商 )