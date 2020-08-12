美國總統川普封禁中國TikTok的行政令可能禁止美國的應用商店提供下載TikTok應用程式，並規定在其平台上做廣告亦為非法。

川普早前簽署行政命令，給予TikTok母公司中國字節跳動45天時間，達成出售TikTok美國業務的協議，否則將阻止TikTok在美國進行任何交易。不過，白宮沒有提及有關禁止TikTok的細節，只表示商務部將執行有關命令。

路透最新引述的文件披露華府落實有關禁令的細節，但暫時不確定美國政府如何落實上述命令。相關文件顯示，美國禁用TikTok的方式，可能是禁止美國的應用商店上架TikTok，切斷TikTok與廣告商的聯繫等。

互聯網保安專家James Lewis認為，阻止民眾在美國App store下載TikTok，將是摧毀該平台的重要手段。不過，美國網民仍可在外國App store下載TikTok。

(工商 )