字節跳動傳停止招聘印度員工 11:122020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度媒體引述消息報導，TikTok母公司字節跳動已經暫停在印度招聘，並重新分配部分管理職位，有員工亦擬離職。 目前，字節跳動在印度有2,000名員工，現有員工獲保留，暫未有進行正式裁員。 此前，印度政府已宣布禁用TikTok。印度是TikTok最大的海外市場，據估計在印度有1.2億用戶。而TikTok被下架後，印度人呼籲TikTok用戶改用印度本土開發的相應軟件，例如Roposo和Mitron。 (工商 ) #TikTok #字節跳動 #印度 #招聘 #印度媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳微軟購TikTok遇技術困難 剝離用戶資料或需時一年 11:512020/08/11 財經 北市明年推產業白皮書 助觀光業轉型 10:082020/08/12 寶島 字節跳動籌劃進軍香港線上證券及財管業務 15:342020/08/11 財經 亞洲辦公空間需求估消失一成 04:102020/08/11 全球財經 川普打壓微信 一關鍵讓澳門博弈產業連帶遭殃 07:002020/08/12 國際 討論加入微軟計畫 收購TikTok 百仕通參一腳 04:102020/08/11 全球財經 發展數位國力 04:102020/08/12 時論廣場 海青節15日開幕 提供台青1500個實習就業機會 10:502020/08/12 兩岸 生牛肉塊詭異跳動不停 網友笑稱：太新鮮了 15:442020/08/11 國際 TikTok出售給微軟或推特可能性低 外媒透露關鍵了 12:532020/08/11 國際 財經熱門新聞 7年最慘！金價遭追殺 背後兇手抓到了 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO自爆最大敗筆 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 日媒爆2陸企挖角逾百名員工 台積電這樣回應 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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