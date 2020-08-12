印度媒體引述消息報導，TikTok母公司字節跳動已經暫停在印度招聘，並重新分配部分管理職位，有員工亦擬離職。

目前，字節跳動在印度有2,000名員工，現有員工獲保留，暫未有進行正式裁員。

此前，印度政府已宣布禁用TikTok。印度是TikTok最大的海外市場，據估計在印度有1.2億用戶。而TikTok被下架後，印度人呼籲TikTok用戶改用印度本土開發的相應軟件，例如Roposo和Mitron。

(工商 )