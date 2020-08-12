宜蘭礁溪老爺酒店8月5日發生疑似食物中毒事件，最新檢驗結果出爐。宜蘭縣衛生局今（12）日公布檢驗結果，雖然食品及飲用水的9件檢驗結果都是陰性，但部分人體檢體卻檢驗出諾羅病毒呈陽性反應；但衛生局強調，這份檢驗結果仍不能確定就是肇事原因，仍須等待食品物管理署及疾病管制署的確認，才能確定這起食品中毒案件的禍源。

衛生局表示，截至今日，共有164人出現身體不適症狀，其中92人就醫，至少已有兩人檢體驗出諾羅病毒呈陽性反應，包括飯店人員及用餐客人。

此起中毒事件受外界關注，宜蘭礁溪老爺酒店8月5日傳出疑似食物中毒事件，中租迪和員工旅遊團有46人用餐後上吐下瀉，礁溪老爺表示，當天全天於雲天自助餐廳用餐人數近1300人，目前已知該團約32名旅客發生不適，礁溪老爺於第一時間發生後積極關心該團旅客，並持續追蹤當日其他用餐旅客狀況。

據宜蘭衛生局統計，截至8日下午4時，有噁心、嘔吐及腹瀉等疑似食品中毒症狀的人數已飆升至164人，有民眾質疑飯店用水並非自來水，懷疑是地下水水質問題，衛生局曾至飯店進行飲用水質採樣做抽驗結。

(中時新聞網)