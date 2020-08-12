立委集體收賄案中，原以10萬元交保的立委陳超明辦公室主任梁文一再度被檢方傳訊，並在今（12）日向法院聲請羈押禁見；辦案人員另外發現，梁文一的妻子目前仍是現役空服員，名下卻有二家顧問公司，其中一家跟涉案「白手套」郭克銘的「是知管理顧問有限公司」名稱類似，都是以管理顧問公司經營多領域業務；另外一家健康實業股份有限公司則長期承攬衛福部及旗下公立醫院標案，懷疑內情不單純，正深入調查中。

據了解，梁文一的妻子現任航空公司座艙長，經常不在國內，但名下有二家顧問公司，其中健康實業股分有限公司的營業項目之一也是「管理顧問」，登記地址位在立法院旁的青島東路，負責人在2012年前原為梁文一，之後才變更為梁的陳姓妻子。辦案人員發現，該公司長期標得台北榮總、台中榮總及衛福部嘉義等醫院的業務，還有衛生福利部的標案，內容包括各類電腦設備、資訊系統、管理軟體以及廣告行銷推廣。

郭克銘的「是知管理顧問有限公司」業務項目包括：投資顧問業、管理顧問業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業與一般廣告服務業等領域，梁文一妻子名下的另一家管理顧問公司同樣也登記這些項目，令辦案人員好奇，將深入清查，了解該公司在案件中是否扮演特定的角色。

檢調偵辦發現，前太流董事長李恆隆原計劃邀陳超明主辦公聽會，並允諾支付2百萬元酬謝金，但陳僅指派梁文一出席，李因而指示僅匯款1百萬元給陳。梁文一在第一波偵辦行動中，原是第一個以10萬元交保的涉案人，而他的老闆陳超明則遭羈押，昨晚檢方再度傳喚梁到案，訊後清晨向法院聲押禁見。

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(中時新聞網)