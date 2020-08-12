面對毫無退路的馬刺，今天趁著「大鬍子」哈登缺陣的絕佳機會，全隊7人得分上雙，123比105輕鬆摧毀火箭，3連勝到手，雖然仍暫居西區第十一，但仍保住季後賽最後一線生機。

馬刺目前戰績32勝38敗，與西區並列第九的太陽、灰熊(33勝39敗)沒有勝差，落後第八的拓荒者只有0.5場勝差。四隊將爭奪西區最後一張季後賽門票，但第一步要先拿到西區第八和第九席位的附加賽資格才行。

目前握有領先優勢的拓荒者，將在最後一場例行賽碰到籃網；太陽迎戰獨行俠、灰熊得面對全聯盟戰績最好的公鹿，馬刺則必須挑戰爵士。

由於彼此之間只有半場勝差，因此後天的四場比賽將牽一髮動全身，穩坐釣魚台的拓荒者，只要其他三隊都不要獲勝，本身即使落敗都還是可以保住附加賽資格，但最好是用勝利的方式闖進季後賽。

最不利的就是馬刺，他們得天助自助，先擊敗爵士，然後期盼拓荒者、太陽與灰熊3方有2隊落敗，否則將終止連續22季晉級季後賽的紀錄。

復賽最強勢的太陽，對上獨行俠同樣有輸不得的壓力，倘若吞下復賽首敗的話，就得期待灰熊與馬刺也落敗，否則就功虧一簣了。

至於灰熊最不爭氣了，原本穩坐西區老八之位，但卻吞下2連敗將西區第八拱手讓給拓荒者，14日之戰遭遇公鹿，若是沒有奇蹟，極有可能得抱憾離開奧蘭多迪士尼了。

(中時 )