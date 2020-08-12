馬光-KY(4139)上半年合併營收3億8615萬元，歸屬於母公司稅後淨利2615萬元，EPS達0.61元，相較去年同期每股稅後虧損0.58元，營運明顯轉佳，創近6年來同期新高表現。馬光看好下半年隨著雲端醫療業務正式啟動，及各項門診業務逐步進入旺季，營運表現可望更上層樓。

馬光表示，上半年天津馬光與新加坡馬光營運均有新的斬獲，其中天津馬光上半年稅後淨利1273萬元，除了創歷年同期新高外，更幾乎達到去年全年水準。

天津馬光上半年主要成長動能來自於新冠肺炎疫情迅速擴散，大陸民眾改變就醫習慣，從大醫院轉診至社區診所的人數明顯增加，公司認為此就醫習慣的改變將成常態，也將會是公司持續成長的基礎；高毛利中醫推拿及牙科業務目前已恢復正常看診，在進入歷史旺季的下半年度，天津馬光獲利可期。

新加坡馬光方面，上半年受新冠肺炎疫情封城影響，雖中醫門診業務較去年同期減少，然受惠旗下知名品牌「黃耀南」電商部門銷售業績較去年同期倍增，加上新加坡政府因應疫情給予企業補助，新加坡馬光上半年合併營收雖呈現年減情況，獲利表現卻較去年同期大幅成長266％。

馬光對下半年營運看法樂觀審慎，主要在於天津馬光與新加坡馬光都有明確的成長動能。

馬光表示，中國民眾自大醫院轉診至社區診所的就醫習慣已漸成常態，加上天津馬光的牙科、中醫推拿及中草藥等利基型門診業務均已恢復正常營運，下半年並將開設慢性病體檢新業務，天津馬光下半年營運可望延續上半年的成長動能。

(時報資訊)