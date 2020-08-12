美股隔夜三大指數齊下挫，那指重跌1.7%。黃金白銀價格出現大跌，倫敦現貨黃金大跌115美元，拉下港股金礦相關個股。

香港恆生指數繼昨日急彈後，周三回吐低開22點，一度重挫200點，現跌50點或-0.2%，為24840點。國企股(H股)跌60點或-0.6%，為10092點。採礦和半導體股跌深最多，分別跌8.7%和7.2%。

科技股集體下挫，騰訊一度大跌1.9%，目前暫跌0.8%，報509.5港元。美團曾跌深6%，最新跌4.8%。阿里巴巴跌1.5%，暫報240.4港元。華虹半導體上半年淨利大降58%，今晨低開6.9%，目前跌14.9%。中芯跌5.4%，暫報26.2港元。

國際金價昨夜暴跌逾100美元。今晨黃金股全面下挫，中國黃金國際跌9.6%，暫報7.2港元，山東黃金跌10%，暫報19.9港元，招金礦業跌8.4%。

酒店娛樂股為少數上漲板塊，漲0.5%。該板塊下的賭場股續昨日漲勢今日繼續走高，永利澳門漲0.28%，新濠國際、金沙中國等皆漲逾1%。昨日消息傳出內地部分恢復民眾赴澳門旅遊簽證。

(時報資訊)