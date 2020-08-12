經營85度C的美食-KY（2723）雖在美國市場遭逢新冠肺炎疫情衝擊，但在迅速控管成本開支、配合中國市場營運回升，使第二季獲利季增達2.17倍、連2季表現優於預期，7月營收亦回升至今年次高。由於美國市場不確定性仍高，法人預期美食下半年營運將緩步回溫。

美食2020年第二季合併營收44.2億元，季減5.98％、年減23.93％，為近6年低點。不過，毛利率雖降至58.57％的近1年半低點，但營益率逆勢反彈至6.23％。配合業外轉盈，歸屬母公司稅後淨利2.07億元，季增達2.17倍、年減3.32％，每股盈餘1.16元，為近3季高點。

累計美食上半年合併營收91.22億元、年減20.8％，為近6年同期低點，毛利率58.96％、營益率4.69％雙創近4年同期低點。加上業外虧損增加7成，歸屬母公司稅後淨利2.73億元、年減48.62％，每股盈餘（EPS）1.52元，雙創近6年同期低點。

美食表示，上半年受新台幣升值干擾及中美2大市場受疫情衝擊，但中國第二季谷底反彈、營收季增10％，有效帶動獲利回升。美國市場雖受封城影響，但公司參考首季經驗迅速調整門市營業工時、減少其他開支，有效降低衝擊，使營運連2季優於市場預期。

美食亦公布2020年7月自結合併營收16.48億元，月增8.79％、年減14.99％，連3月回升、站上今年次高，年減幅持續收斂。累計1～7月合併營收107.77億元、年減19.97％，雖續處近6年同期低點，但衰退幅度已見收斂。

美食7月中國受惠同店營收改善，力抗降雨增多挑戰，營收逆勢月增11％、年減幅持續收斂。美國雖配合防疫，暫停加州數家購物中心門市營業，但各州開業門市營收未受明顯影響，仍受當地消費者信任及青睞。台灣則推出聯名及主題蛋糕，延續銷售逆勢成長佳績。

展望後市，美食表示，短期內仍需觀察疫情控制狀況，下半年全球景氣展望仍有變數。美食現金流維持穩定，且第二季在疫情逆風下，獲利表現僅較去年同期小減，營運體質相對出色，看好下半年及明年疫情後的營收回溫，可望帶動獲利能力復甦。

投顧法人指出，美食第二季毛利率雖低於預期，但加強成本管控奏效、使獲利表現優於市場預期。其中，中國市場營益率自首季損平反彈至6％，抵銷美國市場虧損。在致力擴大會員行銷、關閉7間獲利不佳門市後，7月中國門市同店營收年減幅收斂至6％。

不過，投顧法人指出，美食截至7月底仍有10幾家美國門市暫停營業，使7月美國同店營收仍年減約30％，雖較第二季年減40％收斂，但高度不確定性使營益率仍需時間才能顯著回升。將全年獲利預期微幅調升1％，維持「持有」評等、目標價自82元調升至102元。

(時報資訊)