昇貿(3305)投入開發「高性能先進材料」傳佳音，獲得Space X指定使用於基地台，預計第4季開始出貨，正式躋身星鏈供應鏈，隨著新產品出貨逐步放量，昇貿表示，今年第3季營運可望比第2季好，有機會逐季攀升。

昇貿為PCB上游原料廠商，生產各式專業焊錫製品，是全台最大、全球第三大專業焊錫廠商，公司近幾年朝「新型綠色環保材料」上游材料及「高性能先進材料」等半導體材料布局，效益已逐漸顯現，其中「高性能先進材料」獲得國際指標廠商Space X指定使用，其高階錫膏產品將應用於「星鏈計畫(Starlink)」，正式打入星鏈供應鏈。

Space X為特斯拉執行長馬斯克創辦的航太公司，其推出「星鏈計畫(Starlink)」，預計衝刺低軌衛星布局，被市場視為提前掌握6G發展的關鍵，SpaceX預估，星鏈計畫潛在市場高達1兆美元，據了解，昇貿產品主要應用在基地台及發射台，預計今年第4季開始出貨，由於SpaceX的低軌衛星計畫對之後行動通訊技術有重大影響，預計將可推升相關零組件商機，帶旺關鍵零組件後市，相關台廠在星鏈計畫中占有舉足輕重的一席之地，昇貿打入星鏈計畫，可望挹注其營收及獲利，為6G發展超前部署。

除已打入星鏈計畫，昇貿新產品亦已通過半導體客戶認證，待客戶正式導入後即可出貨。

在「新型綠色環保材料」方面，昇貿已開發出新型低溫焊接無鉛焊錫材料、新型環保水基型助焊劑與清洗劑、高可靠度車用電子無鉛焊錫材料，其中新型環保水基型助焊劑與清洗劑目前已有客戶認證及導入，高可靠度車用電子無鉛焊錫材料亦在進行車用電子客戶驗證導入中。

昇貿前7月合併營收為26.26億元，由於第2季起營運逐漸恢復正常，昇貿第2季獲利可望優於第1季，第3季亦將優於第2季，有機會呈現逐季攀升。

(時報資訊)