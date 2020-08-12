因中國庫存量下降，以及下游行業強勁需求，帶動國際鐵礦石價格上漲，分析師表示，7月份中國汽車銷量增加16.4％，已連續第四個月增長，可見鋼鐵產品的需求正逐步恢復，望未來能繼續拉抬國際鐵礦石價格。

周二(11日)報價，62%國際鐵礦石價漲2.6美元，報每公噸121.45美元；65%國際鐵礦石價漲1.55美元，報每公噸128.5美元；58%國際鐵礦石價漲1.95美元，報每公噸107.7美元。

大連期交所鐵礦石期貨收盤上漲2.3％，至每噸834元人民幣（119.89美元），9月交割焦煤下跌1.4％，至每噸1,196元人民幣，焦炭下跌2.4％，至每噸2,008元人民幣；上海期交所10月交割的螺紋鋼期貨下跌0.7％至每噸3,795元人民幣，熱軋卷下跌0.5％至每噸3,872元人民幣，不銹鋼期貨下跌1.9％至每噸13,975元人民幣。(商品行情網)

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