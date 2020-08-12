裕隆(2201)公布減資換發新股時程，減資比率為36.4239%，舊股票最後交易日10月6日，因減資作業，10月7日起至10月16日停止交易，新股將於10月19日上市。

裕隆去年稅後虧損244.65億元，主要是去年第四季大舉認列資產減損及帳上應收帳款評估回收風險提列損失準備；公司先前也決議規劃以特別盈餘公積151.45億元，同時減資57.29億元彌補虧損，減資後實收資本額降至100億元，減資比率約36.4%，藉此改善財務結構，以提升未來每股淨值和每股純益。

裕隆在去年底大舉認虧後，今年首季轉盈，市場預期第二季可望持續獲利，近來以外資為首的三大法人持續回補裕隆，周二，三大法人聯手買超4784張；外資並已連續四天共買超裕隆8683張。

裕隆在去年底大舉認虧後、擺脫財務包袱，今年首季轉盈，終結連三季虧損，單季每股盈餘0.13元。

裕隆將於10月進行減資換發新股作業，減資比率約36.4%，每仟股銷除364.239股，即每仟股換發約635.761股；減資後實收資本額降至100億元，以健全資本結構及提升股東權益報酬率。

(時報資訊)