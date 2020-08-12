中壽(2823)響應聯合國及金管會政策，今年擴大微型保險安全網至台南市，提供經濟弱勢家庭更多保障、關懷及協助，本次透過捐贈保險費方式，為近9,000名滿15歲足歲到70歲低收入戶且符合條件的台南市民，不分性別、職業等級，享有為期一年、保額30萬元的意外險保障，讓微型保險填補社會救助獲社會保險不足的缺口。

中壽總經理黃淑芬表示，中壽自2014年起推動微型保險，積極以愛與關懷的企業精神與各地方政府合作，透過捐贈保險費方式，讓符合條件的弱勢族群在無需擔憂保費來源的前提下，也能擁有基本的意外保障。微型保險精神也響應了台南市政府「希望家園、弱勢優先」的施政理念，幫助經濟弱勢家庭透過保障做後盾，抵擋人身風險的直接衝擊，降低突發事故對家庭經濟造成嚴重衝擊。

中壽陸續推動微型保險、小額終老保險外，也推出國內首張、業界首創的特定身障者綜合險「中國人壽友保障終身壽險」，讓高齡長者、身心障礙朋友及經濟弱勢族群都能享有基本保險保障。

(時報資訊)