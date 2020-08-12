美系外資出具報告，指出ABF載板產業進入第三波成長周期、2020～2024年複合成長率（CAGR）達17％，看好欣興（3037）及南電（8046）獲利成長可期，將欣興評等自「賣出」調升至「買進」、首評南電「買進」評等，目標價分別上看155元、235元。

受此激勵，南電今（12）日以跳漲5.96％開出，9點40分後攻鎖漲停價129元、創2010年8月中以來10年新高。欣興同步開高勁揚，最高飆升7.35％至87.6元，創下上市以來新高價，盤中維持逾5％漲幅。

美系外資認為，由於5G、人工智慧（AI）等應用對高速運算（HPC）及通信能力需求日益成長，成為推動ABF載板需求成長的長期動能，將帶動ABF載板進入2004年以來第三波成長周期，預估2020～2024年複合成長率（CAGR）達17％、市場潛在規模達70億美元。

由於應用需求持續增加，美系外資認為2020～2022年ABF載板市場供需將持續吃緊，在產業價格健康及規模優勢下，主要ABF載板供應商未來幾年的毛利率及獲利表現將維持樂觀，欣興及南電為全球2大非日系ABF載板供應商，今年合計市占率約44％。

美系外資指出，南電ABF載板市占率約12％，較聚焦於AMD、博通（Broadcom）等網通及數據中心客戶，對ABF載板營收貢獻逾75％。欣興ABF載板市占率約22％，客戶橫跨英特爾、輝達、AMD等，客戶結構均衡、單一客戶對ABF載板貢獻均不超過20％。

美系外資看好欣興、南電均將出現期待已久的獲利成長趨勢，2020～2022年獲利年複合成長率可望高達50％以上，首次將南電納入追蹤個股，給予「買進」評等、目標價上看235元。欣興則自「賣出」調升至「買進」，目標價上看155元、並納入「強烈買進」名單。

(時報資訊)