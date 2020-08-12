雖有華爾街昨夜的下挫。然而日圓的走弱，讓日本市場投資人購進出口相關個股，推進日經在今晨上揚。而投資人仍關注於美國兩黨議員對刺激方案協商的不順利。

周三日經225指數晨收漲38點或+0.17%，為22789點。東證一部指數漲12.4點或+0.78%，為1598點。交易所上午有177檔個股上漲，42檔下跌。

日圓對美元在周三來到106.68，幾乎是近三周來的低點，讓賺取外匯的出口製造商揚升。另投資人亦關注華府民主共和兩黨對經濟此機法案的協商進度。

東京交易所目前漲幅前三大個股為荏原製作所(Ebara)漲10.2%，日本精工(NSK)漲5.1%，日立建機(Hitachi Construction Machinery)漲4.9%。

電子商務公司樂天下跌6.9%，為表現最差個股。軟銀在昨日財報中公布了轉虧為盈，今日下挫2.6，暫報6193日圓。

(時報資訊)