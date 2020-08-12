身兼民眾黨員的台北農產公司祕書董德堉日前被議員踢爆天天請假4小時，1年請假多達61天，後續雖查無不法，但市長柯文哲近日關心此案後續，北農等四大公司增訂人事規章，要求公出者須詳細填報人事時地物等細節並獲主管同意，否則視為曠職，最重開除，此內規也被視為「董德堉條款」。

北市議員汪志冰今年6月總質詢踢爆，董德堉2018至2020年間，上班日幾乎天天公出4小時，245天工作日請假61天、超過四分之一，汪志冰質疑，董德堉疑似用公務時間從事黨務，柯文哲當時承諾要調查。

北農董事長黃向羣表示，在董德堉請假爭議爆發後，日前他多次主動約見柯文哲，柯也主動關心此案，質疑北農管理不當，要求規定詳細，將公出的人事時地物寫明並由主管同意，他當下也允諾會要求所屬的主管，但沒有人被柯叫進市府約談。

黃向羣說，北農過去的員工出缺勤、公出等都有嚴格規則，但因前幾任董事長，包括彭振聲、陳景峻等，並非每天到北農上班，部分職務也確實需要離開工作場域填報公出，因此把原工作規範加強要求，要求公出需詳細填寫人事時地物，若未依規定填寫，可視為曠職最重開除。

市場處長陳庭輝表示，北農、漁產、畜產、花卉等四大公司是民營公司，北市政只是投資，不會指導四大公司對人員差勤管理做調整，董德堉事件後柯文哲確實有關心，現在已新增內部人員管制內規，未填妥者也新增處罰條款。

(中時 )