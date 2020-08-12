百度百家號作者「巴渝風景線」發文，日前，東航MU5331航班的乘客經歷了同如「雲霄飛車」般的飛行：他們從上海飛北京途中突遇雷電和暴風雨，客機劇烈顛簸，急速下降如同高空彈跳，最終安全備降石家莊。

8月9日17點47分從成都出發飛往北京的東航MU5274航班，起飛一小時左右後，因「機械故障」緊急備降西安咸陽國際機場。相對於東航MU5331航班來說，東航MU5274航班的乘客是比較幸運的。

8月9日22點18分，原定21點起飛的東航MU5331航班，從上海出發起飛。東航MU5331航班在飛行途中，遇到不可控的天氣原因飛行到北京大興機場附近時，遭遇暴雨無法降落。

8月10日0點59分，在東航MU5331航班飛機在北京機場盤旋良久之後，最終不得不在石家莊正定國際機場備降。

央視主播王屹芝，在今日頭條微頭條裡發文，生動地記錄她這趟搭乘「雲霄飛車」的經歷：「我經歷了一次最驚悚的飛行，空姐已經開始廣播請雙腿蹬地、雙手抓緊前排座椅。所有物品在艙內滿天飛，不管男女老少都在尖叫，急速下降如同跳樓機，我旁邊的姑娘在哭，前排的大哥掏出手機應該在寫遺言。」

客機遭遇暴雨出現劇烈顛簸，通過客機舷窗可見遠處閃電。東航MU5331航班遇暴雨顛簸：客艙所有東西飛起來，多次自由落體，乘客高喊別降北京了，備降石家莊後全體鼓掌。

多位乘客刷朋友圈留言，記錄這驚魂一刻。據當時乘坐東航MU5331這班航班的乘客後來回憶稱，「飛機開始下降的時候，看到遠處各種閃電，然後就開始在亂流裡各種顛簸，還猛升了一會兒，嚇死我了，現在大興機場降不了。」

有乘客表示：「北京降暴雨，備降到石家莊正定國際機場，外面還狂閃電，我焦慮症都犯了。」

有乘客心有餘悸地表示：「經歷了一次恐怖飛行，客艙裡所有東西都飛起來，多次自由落體，乘客們跪求機組別降北京了，最後備降石家莊。」

正如王屹芝感慨萬千地表示：「總之我平安了，現在北京風和日麗。除了生死，都是擦傷。活著真好，感謝機長救命之恩！」

東航客服表示，很多都是天氣原因，確實無法預測。

(中時 )