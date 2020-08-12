購買手機時總是精打細算？能省則省，不想多花？在中國大陸市場多次針對IPhone 11進行降價促銷且收到奇效的蘋果（Apple），很明顯了解到對於價格敏感的消費者，經濟又實惠的手機更值得青睞。這也就是為什麼會出現4G版iPhone 12傳聞的原因之一。根據華爾街最新預測，4G版iPhone 12預計在2021年初才會報到，跟外界預期的有不小出入。

《Business Insider》報導引述維德布什證券（Wedbush Securities）分析師Dan Ives，以及Strecker Backe、 and Ahmad Khalil共同撰寫的研究備忘錄，當中指出根據他們最新在供應鏈端的調查，蘋果將會在今年秋季推出多款5G iPhone，而較為便宜的4G 新iPhone則是要到2021年初亮相。

業界預期今年蘋果將會推出首度支援5G的新iPhone，因此格外關注。而之所以蘋果會選擇額外推出僅支援4G的iPhone 12，不僅因為5G網路佈建仍處於初期階段，更多是計畫要佈局更廣的價格帶，覆蓋更廣的消費者族群，也能滿足對價格敏感的消費者。不過對於4G版iPhone 12何時會推出，先前日本部落格《Mac Otakara》則是認為蘋果會在秋季推出4G版，才在今年底推出5G版iPhone 12，看法跟維德布什證券方面正巧相反。

針對4G版iPhone 12，維德布什證券認為最早發表時間落在2021年2月份左右，定價可能在800美金。作為對比，iPhone 11的價格約700美金(US$699），第二代iPhone SE則是400美金（US$399）。這個價格帶也預計跟5G版iPhone 12略有重疊，要如何做出區隔，考驗蘋果的智慧。

按照推算，蘋果在2021年初除了有望推出4G版iPhone 12之外，也有可能推出螢幕更大的iPhone SE Plus，推測有望達到6.1吋螢幕，且價位待不會比第二代iPhone SE(螢幕4.7吋）高出太多，提供價格更實惠的iPhone選擇。

根據蘋果官方說法，今年的新iPhone預期會比往年晚數週才發表，很可能將延至10月左右才會亮相。除了4款支援5G的iPhone 12之外，先前爆料達人曾指出蘋果還會在iPhone 12發表之際，同步宣布AirTag藍牙追蹤裝置、AirPower無線充電版、第八代iPad、Apple Watch Series 6，此外還可能宣布Apple Card將登陸其他市場的計畫，將發表的內容相當豐富，不知道會否一如預測般成真！？

(科技)