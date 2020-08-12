新北市推出電子圍籬無樁式共享單車MOOVO，第一波試乘選在淡水區，新北市議員鄭宇恩與地方居民試騎，民眾反應兩極，有人認為MOOVO電動單車更省力，也有人批評手機租借方式限制了使用對象；交通局表示，淡水區本月底上路後，將廣納意見做滾動式調整。

新北市與YouBike1.0合約將於明年8月期滿，市府考量升級2.0需耗費5.7億，且新舊版本不相容暫不升級，第一波會勘選在淡水新民路上1000戶社區前，後續將在新店、三重、板橋試推MOOVO電動輔助共享單車。

民眾試騎後表示，MOOVO電動輔助共享單車結構結實，對於淡水區偶有爬坡而言，有電動單車是非常良善的設施；也有民眾批評，MOOVO要使用有網路的手機才能租車，無形中限制使用對象，此外費率前10分鐘就要9元，希望價格能夠再低。

鄭宇恩表示，MOOVO租借還、管理方式和Youbike差異頗大，市府應多宣傳讓更多人認識，電子圍籬範圍要規畫清楚，停車格內最好設置車架，避免重演「OBIKE全台廢鐵」的惡夢。

此外，租借方式目前僅限手機App，未來試辦後應該開放更多元的支付介面供民眾選用，試辦期間建議站點佈設要和其他交通工具如輕軌、捷運作搭配，市府務必蒐集更多使用者的意見，作為滾動式檢討的參考資料。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，廠商將在APP中進行教學，民眾只要跟著APP操作即可租借單車，所以不會辦教學說明會；MOOVO特色為無樁單車，因此不會設置車架，交通局本月底將在淡水老街、新市鎮輕軌沿線投放400台，廣集意見後未來將做滾動式調整。

(中時 )