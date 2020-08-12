英特爾和VMware宣佈攜手針對打造虛擬無線接取網（RAN）的整合式軟體平台，加速現有LTE和未來5G網路的部署。隨著通訊服務供應商（CoSP）不斷革新其網路以支援未來5G網路的部署，他們也採用更多的軟體定義虛擬化基礎架構。核心網路的虛擬化已讓通訊服務供應商改善運營成本，並加速服務上市。此次英特爾與VMware擴展合作，可提供通訊服務供應商縮短開發週期，跨多種設計進行擴展。

許多通訊服務供應商正實踐開放離散的無線接取網（RAN）架構理念，以提升靈活性、可選擇性和可程式設計性，從而創建、部署需要細微無線資源控制和動態切片來提供差異化?體驗的全新服務，例如雲端遊戲和雲端控制機器人。此次與英特爾的合作，希望能簡化可部署虛擬無線接取網路解決方案的創建步驟，並減少整合工作。

英特爾和VMware將與電信設備製造商、原始設備製造商和無線接取網軟體供應商等廣大的生態鏈企業進行合作，讓通訊服務供應商更輕鬆地在虛擬無線接取網平台（vRAN）上進行構建，滿足特定應用場景的需求。其中，英特爾和VMware將合作打造採用英特爾FlexRAN軟體參考架構和VMware Ran智慧控制器（RIC）的開放可程式設計介面，為開發應用人工智慧或機器學習的無線網路創新功能，實現即時資源管理、流量導向和動態切片，這將有助於優化體驗品質（QoE），實現全新5G垂直應用場景的部署。

英特爾公司副總裁暨網路平台事業部總經理Dan Rodriguez表示，許多通訊服務供應商在部署全新5G服務時，選擇將網路虛擬化的優勢擴展至無線接取網以提升敏捷性，但軟體整合是一項十分複雜的工程。借由vRAN整合平台以及英特爾和VMware的領先技術和專業知識，通訊服務供應商將從他們網路邊緣加速部署的創新服務中獲得獨特優勢。

VMware執行副總裁暨電信和邊緣雲計算總經理Shekar Ayyar表示，全球通訊服務供應商正透過VMware電信雲平台部署和管理各式各樣的核心網路功能。他們希望將軟體定義基礎架構擴展到無線接取網，因此一個能交付所有網路功能的統一平台將可帶來巨大效益。通過一個整合平台，廣大通訊服務供應商能夠在同一電信雲架構上，部署從核心到無線接取網的全新網路功能，實現所需規模和敏捷性，以便更加高效地跨5G網路提供服務。

(工商 )