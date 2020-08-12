Adobe宣佈其資料分析應用Adobe Analytics將推出移動應用App，為企業資深主管、資料分析師和普通用戶提供使用該產品的全新方式與體驗。

當前所有組織都面臨共同的問題，無論是全球大型品牌、零售商還是政府機構，團隊都在努力地為資深主管提供有用的數據。但由於分析資源有限，臨時需求往往無法得到即時回應，團隊只能依賴統計儀表板上過時且不完整的數據。瞬息萬變的外部環境迫切要求各企業組織快速決策，因此，缺乏可操作的洞察對企業而言是一項嚴峻的挑戰。

面對如此情況，使用者僅需要通過在Adobe Analytics移動應用上的幾次簡單的點擊，互動式的洞察和根據使用者需求的個人訂製化都變得觸手可及。通過自助服務功能，使用者可以即時瞭解他們業務正在發生的變化。對分析師來說，他們只需設定一套分析基準即可多次複用，從而顯著降低一次性的請求。這無疑是「數據民主化（data democratization）」形式的最佳範例。

這款應用借助了Adobe Experience Platform與客戶旅程分析（Customer Journey Analytics），是同類型第一個提供客戶旅程綜合觀點的App，囊括範圍覆蓋網路端、移動端、門市信號和客服中心。它能夠讓用戶對其業務採取立即的行動，並推動客戶體驗管理（CXM）走向業務成功。

美國的城市國家銀行（City National Bank）是首批通過測試程式並使用此手機應用的銀行之一。以他們的首席行銷官為例，他可以在軟體中看到潛在的業務線索是如何在行銷漏斗當中循序漸進，並觀察分公司內哪些促銷活動獲得了最大的線上參與度。儘管受到新冠疫情影響，大家都只能待在家裡，但是它讓資料管理成為一種理想形式。資深主管們發現，在開會、傍晚散步或任何非工作環境中，打開這款應用就可以輕易、快速地獲取洞察。

在一個領導組織中，資深主管們各自有著不同的需求，CMO 需要的資料可能與副總裁需要的資料截然不同。這些細微的差異使得資料客製化成為分析師團隊的當前要務。

(工商 )